TuttoSport – Dura contestazione ad ADL: tifosi alla ribalta ieri sera

ADL è stato pesantemente contestato dalla tifoseria azzurra presente ieri sera a Dimaro.

Ne ha parlato l’edizione odierna di TuttoSport: “Non è un bel clima quello che circonda Aurelio De Laurentiis a Dimaro, nel ritiro del Napoli. Il presidente non è mai uscito dall’ Hotel che lo ospita e ieri sera, alla presentazione della squadra, il è stato sonoramente contestato quando il Sindaco di Dimaro lo ha nominato dal palco: dalla platea si sono alzati lunghi e sonori “buuuuu” di disapprovazione e anche il figlio Edo è

rimasto in disparte senza salire sul palco che ha ospitato la squadra”. I tifosi vogliono risposte sul mercato dal patron azzurro, che ora dovrà controbattere con acquisti ad hoc per mantenere alto il livello di competitività della rosa di Luciano Spalletti, che avrà bisogno di nomi importanti per proseguire nel suo progetto tecnico-tattico.