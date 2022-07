Petagna-Monza – Accordo tra i club, si aspetta il sì del calciatore

È da tempo ormai che il Monza, squadra neopromossa in Serie A, segue Andrea Petagna. Il club di Galliani e Berlusconi ha individuato l’attaccante azzurro come il profilo perfetto per l’ambizioso progetto della squadra. Il Napoli intanto pensa già al sostituto, e il “Cholito” Simeone sembra la decisione definitiva. L’argentino dell’Hellas Verona è favorevole all’approdo a Napoli e aspetta solo che gli venga liberato un posto con la cessione di Petagna.

Di questa trattativa parla La Repubblica nell’edizione odierna: “Napoli e Monza hanno trovato l’accordo per Andrea Petagna. Un affare da 15 milioni di euro, tra prestito oneroso e obbligo di riscatto vincolato alla salvezza del club lombardo. Si aspetta solo il sì del giocatore, che nelle prossime ore scioglierà le riserve. Adriano Galliani freme per metterlo a disposizione dell’allenatore Giovanni Stroppa”.