Napoli-Perugia alle ore 18:00. Tutti i dettagli e dove seguirla

Napoli-Perugia sarà la seconda amichevole stagionale con calcio d’inizio oggi alle ore 18:00. Sarà la seconda e ultima amichevole degli azzurri di Spalletti a Dimaro. Nel primo test gli azzurri hanno vinto per 10 a 0 contro l’Anaune, club che milita nel campionato d’Eccellenza regionale in Trentino. Ieri, intanto, c’è stata la presentazione della squadra a Dimaro con tutta la squadra al gran completo. Grande assente Aurelio De Laurentiis, che non si è presentato sul palco. Martedì il Napoli tornerà a Castel Volturno per poi tornare il 23 luglio a Castel di Sangro per la seconda parte di ritiro.

foto di salvatore

Dove seguirla

Napoli-Perugia sarà possibile vederla in streaming sul profilo ufficiale Facebook gratuitamente. Clicca qui per guardare Napoli-Perugia! La partita avrà inizio alle ore 18:00, dunque la trasmissione sarà disponibile solo a partire da questo orario

Le probabili formazioni di Napoli-Perugia

Come riportato dal CdS, queste potrebbero essere le probabili formazioni del match:

PERUGIA (3-5-2): Moro; Sgarbi, Angella, Dell’Orco; Casasola, Kouan, Iannoni, Santoro, Angori; Melchiorri, Olivieri. Allenatore: Castori.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Zanoli, Rrahmani, Mario Rui; Anguissa, Demme, Fabian Ruiz; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.