La Repubblica – Adesso tocca alla società rispondere per evitare la crisi

Tocca alla società azzurra ora rispondere dopo la bagarre di ieri sera.

Come riportato dall’edizione de La Repubblica, infatti, dovranno arrivare risposte dai piani alti della SSC Napoli per mettere fine ad una depressione generale post cessione di Koulibaly: “Ma adesso il pallino passa nelle mani della società, che dovrà essere all’ altezza di tanto entusiasmo. Napoli è un cantiere aperto e alla presentazione della nuova squadra in piazza non ha strategicamente preso parte De Laurentiis, che è arrivato nel ritiro di Dimaro giovedì scorso e finora non si è fatto ancora vedere in pubblico, tenendosi insolitamente alla larga anche dal campo sportivo di Carciato. La sua presenza agli allenamenti era nelle passate stagioni la regola, come i suoi show con i fedelissimi al seguito degli azzurri e le sue disquisizioni a 360 gradi sulle trattative di mercato”.