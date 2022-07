Il Rennes non chiude per Kim. Il Napoli prova un altro tentativo?

Dopo la cessione di Kalidou Koulibaly, il Napoli è ancora alla ricerca del suo sostituto. Sono due le piste al momento più calde e portano a Kim Min-jae e Abdou Diallo. Per entrambi il Napoli in queste ore si sta muovendo con tempestività per dare a Luciano Spalletti il rinforzo difensivo richiesto.

Ci sono però novità importanti per il futuro di Kim Min-jae. Come riportato da Gianluca Di Marzio: ”il sudcoreano è stato individuato dal Napoli come possibile sostituto di Koulibaly. Sul giocatore del Fenerbahce c’è però da tempo anche il Rennes. I francesi non sono riusciti a chiudere la trattativa e adesso il Napoli, dopo i blitz a Istanbul dei giorni scorsi, può rientrare in piena corsa”.