Il Mattino – Non è stato un clima di festa per i sostenitori azzurri

Non è stato un clima di festa quello di ieri sera.

L’edizione odierna de Il Mattino ha fatto il punto della situazione sulla serata che ha sancito una situazione davvero complicata da gestire in casa Napoli: “La squadra è un cantiere, c’ è il cartello dei lavori in corso, gli idoli degli ultimi lunghi anni sono ormai altrove e i pochi rimasti faticano a portare entusiasmo. I tifosi hanno sempre bisogno di una bandiera da sventolare. C’ è un terzo posto conquistato, una Champions che torna dopo due anni. Ma tutto intorno non c’ è un particolare clima di festa. Spalletti e Osimhen sono i più acclamati: non c’ è bisogno di venire in piazza, qui a Dimaro, per capirlo. Erano due anni che questo appuntamento saltava a causa del Covid. De Laurentiis non c’è, resta in hotel”.

La società azzurra dovrà correre ai ripari.