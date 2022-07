Il Mattino – Accordo trovato con l’Udinese per Deulofeu: i dettagli

Il Napoli ha oramai in pugno Gerard Deulofeu.

L’edizione odierna de Il Mattino ha lanciato la notizia, dopo le conferme di questi giorni lanciate da Sportitalia. Per il suo approdo a Napoli, ad ogni modo, serve mettere a segno una cessione: “Deulofeu si è fatto male in amichevole ma l’ Udinese ha deciso di accettare l’ offerta al ribasso del Napoli di 16 milioni. Il punto è che il club azzurro ancora tergiversa: l’ intesa, al momento, è su tutta la linea, ma bisogna sempre cedere qualcuno. Petagna andrà al Monza, ormai Galliani ha lasciato intendere che toglierà come opzione per il riscatto la permanenza in serie A. Tradotto, entrano in cassa altri 12-15 milioni“. Ora toccherà al Napoli completare il quadro delle cessioni, con Petagna sempre più diretto verso il Monza.