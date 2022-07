Gazzetta – Mourinho emula Spalletti: chiamata a Dybala dello Special One

Josè Mourinho ha chiamato Paulo Dybala.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, infatti, anche lo Special One sarebbe sceso in campo per convincere la Joya ad accettare il progetto Roma: “Da una parte il cellulare di José Mourinho, dall’ altra quello di Paulo Dybala, che da qualche giorno è tornato nel capoluogo piemontese e continua ad allenarsi da solo, in attesa di capire cosa ne sarà del suo futuro. E proprio di questo ha voluto parlare Mourinho, che aveva già chiamato il fantasista argentino qualche giorno fa e che ieri ha voluto replicare la telefonata. È un po’ il suo modo di andare in pressing, di tenere caldo il contatto e di continuare a far sentire lusingato e coccolato la Joya”. I contatti per il gioiello argentino diventano sempre più fitti.