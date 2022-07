Dybala ad un bivio: a breve potrebbe arrivare la scelta fra Napoli e Roma

Come riportato dal sito ufficiale di Gianluca Di Marzio, Dybala in queste ore sembrerebbe essersi convinto di non aspettare ulteriori offerte e si trova ad un bivio. L’argentino deve decidere fra le uniche due proposte arrivate al momento: Roma o Napoli. Secondo il giornalista: ”ad oggi il futuro dell’argentino è diviso tra le due squadre. Al momento non ci sono segnali d’interesse da parte di altri club, quindi, a meno che l’ex Juve non voglia prendere altro tempo per aspettare altre eventuali soluzioni, presto dovrebbe prendere una decisione”.

Le offerte arrivate all’entourage

Ecco le due offerte che sarebbero state proposte formalmente all’entourage dell’argentino: ”la Roma infatti non offre quello che Dybala chiedeva e chiede – tra i 6 e i 7 milioni più bonus – ma un ingaggio più basso (intorno ai 4,5 più bonus).” Per quanto riguarda Il Napoli, invece: ”De Laurentiis sta lavorando da giorni in silenzio per cercare soprattutto di presentare una proposta che a livello di diritti immagine possa salvaguardare i contratti in essere del giocatore. In questo caso la proposta del Napoli è in linea con le richieste del giocatore”. Decisive per provare a convincere l’argentino saranno anche le parole dei due allenatori Mourinho e Spalletti. Infatti, si stanno muovendo tutte le parti in causa, non solo dirigenti e presidenti. La scelta dunque al momento è tra Roma e Napoli: Dybala, come riportato da Di Marzio, presto potrebbe scegliere.