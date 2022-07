Deulofeu, si riapre la trattativa. De Laurentiis prova a chiudere!

Come riportato da tuttoudinese.it sono ripresi i contatti fra l’Udinese e Napoli per portare ai piedi del Vesuvio Gerard Deulofeu. Nelle ultime ore ci sarebbero stati nuovi contatti fra Aurelio De Laurentiis e Giampaolo Pozzo. Il Napoli avrebbe avanzato una nuova offerta per l’attaccante catalano con una cifra vicina ai 16 milioni di euro più bonus. L’offerta non prevedrebbe nessuna contropartita (si parlava di Gianluca Gaetano). Il club friulano avrebbe dato il proprio ok alla nuova proposta partenopea per Deulofeu. La trattativa dunque prosegue, ora spetta al ds Cristiano Giuntoli chiudere e limare i dettagli dopo l’apertura del club di Pozzo.

Cosa si aspetta per chiudere la trattativa

Il tentennamento del Napoli per Deulofeu non riguarderebbe un discorso tecnico. Al momento il Napoli, infatti, aspetta le cessioni di Politano e Ounas o almeno uno dei due. Come già dichiarato in conferenza da Giuntoli, il Napoli deve aspettare l’uscita di uno dei due calciatori per chiudere le operazioni di mercato in entrata. I due giocatori, però, faticano a trovare un club disposto a credere fortemente in loro. In realtà, le richieste per Adam Ounas e Matteo Politano, sarebbero arrivate. Queste però, non hanno soddisfatto a pieno nè il club nè i due calciatori. Probabilmente ci vorrà anche qualche settimana per arrivare a qualche accordo definitivo. Il Napoli spera di sbloccare le due situazioni prima del ritiro di Castel di Sangro per chiudere al più presto la rosa a disposizione di mister Luciano Spalletti. Infatti, il tecnico toscano sarebbe in pressing dato che manca meno di un mese all’inizio della prossima Serie A.