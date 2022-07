Ceccarini: “Vi svelo il nome al centro del calciomercato”

Il giornalista esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha parlato di questa sessione di trattative nel suo editoriale per TMW.

Ecco quanto ha scritto: “De Ligt resta sempre il nome al centro del mercato. La trattativa tra Juventus e Bayern Monaco sta andando avanti da giorni. Il centrale olandese ha in linea di massima un accordo con il club tedesco per un ingaggio intorno ai 12 milioni di euro. Non c’è però intesa tra le due società. La Juventus infatti si aspetta un’accelerazione importante dal Bayern Monaco, che è ancora lontano dalla richiesta di almeno 85 milioni“.

“Per questo serve un rilancio importante. Insomma ora la prossima mossa tocca al club tedesco. I bianconeri ovviamente cominciano a guardarsi intorno, anche perché sostituire De Ligt non è certo semplice. L’obiettivo nel caso è prendere un giocatore altrettanto forte che possa spostare gli equilibri. La Juve è da tempo sulle tracce di Gabriel dell’Arsenal ma un altro profilo che piace molto è quello di Pau Torres del Villarreal, che nelle ultime due stagioni è cresciuto tantissimo. Un po’ poi defilato in questo momento è Milenkovic“.