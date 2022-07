In questi giorni, soprattutto dopo la partenza di Kalidou Koulibaly, la rabbia e la delusione dei tifosi del Napoli verso la proprietà è esplosa, in quanto la società si è fatta trovare impreparata a questo momento di cambiamento.

Oggi il Corriere del Mezzogiorno prova a spiegare il motivo di questa contestazione: secondo il quotidiano, ADL è accusato di non voler spendere tanto e di non fare sforzi per la squadra, causando il malcontento dei tifosi.

Inoltre, ADL sta cercando di trattare Dybala e di convincerlo a venire a Napoli, ma se la trattativa non dovesse realizzarsi, allora la piazza esploderebbe ancora di più, complice anche una comunicazione a dir poco schizofrenica.

Insomma, si naviga a vista e non è un bello spettacolo.

Fonte: Corriere del Mezzogiorno.