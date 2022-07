Auriemma: “De Laurentiis stia attento, i suoi scendiletto corteggiano il nuovo padrone”

Il ritiro a Dimaro del Napoli, sta dando l’opportunità ai tifosi di contestare da vicino la gestione del club da parte del presidente. Aurelio De Laurentiis infatti, è accusato di star smantellando la squadra, perdendo i giocatori più importanti. Al momento del ringraziamento da parte del sindaco di Dimaro, i tifosi hanno fischiato appena è stato pronunciato il nome del dirigente. Sui suoi profili social, ha voluto commentare l’episodio il noto giornalista napoletano Raffaele Auriemma.

Ecco le parole del telecronista: “Al presidente Aurelio De Laurentiis suggerisco di fare attenzione in questa fase. Leggendo in giro noto che gli scendiletto di cui si è dotato, stanno per farlo ruzzolare a terra togliendogli il tappeto sotto ai piedi. Un modo per corteggiare il prossimo padrone”