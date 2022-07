La SSC Napoli si è allenata oggi per preparare la stagione, soprattutto in vista dell’amichevole di domani, Napoli-Perugia, che si disputerà sul campo di Carciato.

Al termine della seduta, il Napoli ha pubblicato il report sul lavoro per questa ottava giornata di ritiro:

“Mattinata di lavoro sul campo di Carciato per il Napoli.

Il gruppo dopo una prima fase di attivazione in palestra e in campo ha svolto esercitazione tattiche a metà campo ed esercitazione tecnico tattica con conclusioni in porta.

Olivera ha svolto l’intera seduta in gruppo”.

Fonte: SSC Napoli