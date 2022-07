Piccinini: “Per lo scudetto sarà una lotta tra due squadre. Un calciatore può fare la differenza”

Sandro Piccinini, noto telecronista, ha rilasciato un’intervista a TuttoSport, in cui ha parlato della prossima stagione di Serie A.

Ecco le sue parole: “In effetti vedere l’Inter e la Juventus praticamente appaiate come le più indicate per cucirsi il tricolore sulla maglia non mi sorprende affatto. Bisogna dire che sino a questo momento le indicazioni che arrivano dal mercato, e intendo le operazioni fatte e finite, portano nerazzurri e bianconeri in evidenza. Il ritorno di Lukaku e Pogba sui due fronti, associati al rinforzo juventino con Di Maria fanno pensare che in effetti per la corsa scudetto le due squadre partano con un vantaggio”.

“Bisognerà comunque fare attenzione al Milan che già nella scorsa annata non godeva di molti favori del pronostico ed è stata un po’ snobbata, ma alla fine è venuta fuori in maniera decisa riuscendo a vincere. Per cui occhio anche ai rossoneri. Per capire meglio da che parte penderà la bilancia a inizio stagione bisognerà vedere come si evolverà la questione legata a Bremer“.

“Se dovessero partire Skriniar e De Ligt, il brasiliano è il candidato principale per andare a colmare il vuoto di uno o dell’altro. Credo che a quel punto, quando tutto sarà definito, si potrà avere un quadro ancora più preciso sulle potenziali ambizioni delle due squadre. Leggo cifre che complessivamente mi sembrano spropositate sia per chi deve lasciare il nostro campionato sia per chi dovrebbe andare a sostituire questi partenti”