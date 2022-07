Pastore critico: “Me ne infischio, la società ha una politica indifendibile”

Il giornalista napoletano Rosario Pastore ha commentato sulla sua pagina Facebook il momento che sta vivendo attualmente il Napoli.

Ecco le sue parole: “‘Francamente, me ne infischio‘, con questa affermazione di Rhett Butler, indirizzata a Scarlet O’ Hara, termina “Via col vento”. Ne rubo solo l’avverbio, e dico: francamente. Francamente sono stufo di chi vuole insegnarmi come deve pensarla un tifoso del Napoli, avvertendomi che, se non seguo le sue direttive è molto meglio che cominci a sostenere una Juve, piuttosto che un Milan o una Inter. Francamente, sono stufo di chi si mette in cattedra e mi ordina di non andare allo stadio e di starmene a casa mia, se sono così ingrato di non aderire totalmente alla politica del Calcio Napoli“.

“Sono stufo di gente che crede di essere depositaria di chissà quali verità mentre è solo appiattita a difendere ciecamente una politica troppo spesso indifendibile. Io sono tifoso del Napoli e questa etichetta nessun benpensante potrà togliermela”.

“Perché me la sono appiccicata addosso da quando ero solo un bambino e ne sono stato sempre orgoglioso. Checché ritengano i cosiddetti benpensanti, ho sempre seguito questa squadra con grande passione ma anche cercando di non foderarmi gli occhi di prosciutto, fosse anche di Parma o San Daniele”.