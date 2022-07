Durante: “C’è solo un nome per sostituire Koulibaly”

L’esperto di calcio Sabatino Durante ha parlato del Napoli in un intervento a 1 Station Radio, soffermandosi sulla questione Koulibaly.

Ecco quanto ha dichiarato: “Lo vedremo a fine agosto chi prenderanno. Non sappiamo con certezza cos’abbia in testa De Laurentiis. Se non vuole correre rischi, c’è un solo nome per la retroguardia: vada a prendere Bremer, anche perché il Napoli deve affrontare la Champions. Intanto, il presidente deve essere grato a Ramadani che gli ha fatto guadagnare quaranta milioni di euro con un calciatore in scadenza”.

“Acerbi è un nazionale, ma Spalletti ha bisogno di un profilo più aggressivo. Stesso discorso per De Vrij. Entrambi sono di ruolo libero, mentre Koulibaly è uno stopper, pertanto il Napoli deve cercare un profilo differente. Il difensore della Lazio, economicamente, è quello più papabile. Kim? Di lui non posso parlare… Se mi avete beccato con le mani nella marmellata? Potrebbe essere, infatti ora vi lascio e mi godo la mia marmellata…”.