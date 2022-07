Ssc Napoli, il report del settimo giorno di ritiro a Dimaro

La Ssc Napoli, attraverso il suo sito ufficiale, ha reso noto il report di allenamento del settimo giorno di ritiro a Dimaro Folgarida. Stamattina, il neoacquisto Mathias Olivera ha lavorato per intero in gruppo. Di seguito, il comunicato integrale: “Mattinata di lavoro sul campo di Carciato. Il gruppo dopo una prima fase di attivazione tra palestra e campo ha svolto lavoro aerobico. A seguire torneo di calcio tennis. Olivera ha svolto l’intera seduta in gruppo. Folorunsho, Gaetano e Petagna dopo una prima parte di lavoro in gruppo hanno svolto lavoro in palestra”.