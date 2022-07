Napoli – Possibile scambio con l’Inter, potrebbe fare comodo ai nerazzurri

Si tratta di Stefan de Vrij che oltre al sudcoreano Kim Min-jae, Diallo e a Francesco Acerbi, è finito nel novero degli eventuali eredi di Koulibaly. Spalletti, che lo ha già allenato, lo vuole come centrale affidabile e di qualità, quello in grado di garantirgli un certo standard di rendimento.

L’allenatore del Napoli ha già avuto De Vrij alle sue dipendenze durante la sua avventura in nerazzurra, e potrebbe essere per lui un porto sicuro. L’olandese è peraltro in scadenza a giugno 2023, esattamente come il centrocampista partenopeo Fabian Ruiz, che potrebbe rivelarsi una pedina in un maxi intreccio. Alcuni intermediari potrebbero infatti andare a proporre un’idea di scambio tra i due calciatori alla luce delle rispettive scadenze. Il Napoli però difficilmente scambierebbe un 26enne come Fabian per un 30enne come de Vrij. Senza contare la disponibilità di De Laurentiis ad investire su uno stipendio superiore ai 4 milioni netti che appare complessa considerando l’età.