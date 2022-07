Bruno Genesio, tecnico del Rennes, intervistato dai media francesi, ha parlato tra i vari argomenti di Kim Min-jae, obiettivo del Napoli che sembra vicino alla possibilità di trasferirsi in Francia. L’allenatore ha riferito di essere fiducioso per l’approdo del sudcoreano attualmente in forza al Fenerbahce in rossonero, ma che allo stesso tempo bisogna prestare attenzione finché non arriverà l’ufficialità del suo acquisto.