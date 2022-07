De Maggio: “Il Napoli potrebbe spuntarla per Bremer. Kim? Lo escludo”

Valter De Maggio, giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato di uno degli obiettivi del calciomercato del Napoli, ovvero Geison Bremer. Secondo quanto riportato dalla radio ufficiale del club, la società ha messo nel mirino il calciatore del Torino. Gli azzurri potrebbero spuntarla nella trattativa che vede Inter e Juve in bagarre per acquistare il brasiliano. Inoltre, il giornalista ha escluso l’arrivo di Kim Min-jae, diretto al Rennes.