Bazzani: “Da Osimhen mi aspetto un altro step di crescita. Il Napoli non deve fare un errore”

Fabio Bazzani, ex calciatore, è intervenuto nel corso della trasmissione 1 Football Club, in onda su 1 Station Radio.

“Cosa ti aspetti da Osimhen al terzo anno di Napoli? Un ulteriore step di crescita. Ha avuto un infortunio terribile nel primo anno, possiamo dire che la passata stagione sia stata la sua vera prima col Napoli, ora mi aspetto che si affermerà tra i più forti. Sa fare tutto, è un valore aggiunto, ma intorno a lui c’è bisogno di una squadra all’altezza. L’ho visto dal vivo, più volte, quando commentavo per Dazn e mi ha impressionato”.

“Che momento sta vivendo il Napoli? A livello umorale ci sono stati dei colpi non facili da digerire. Perdere Mertens ed Insigne, poi Koulibaly che è tra i più forti in circolazione nel suo ruolo, ha fatto male ai tifosi. Spalletti ed Adl stanno provando a far capire che le cessioni sono la normalità, i calciatori vanno e vengono, ma ora bisogna sostituirli. L’errore più grande sarebbe cercare Koulibaly nel suo sostituto: così facendo, si resterebbe sempre delusi. Bisogna dare fiducia ai dirigenti, e l’esempio è il Milan. Chi avrebbe mai scommesso su Kalulu per vincere lo Scudetto? Ecco, nel contesto giusto e con qualche colpo importante, il Napoli può fare una grandissima stagione. Non bisogna tirarsi addosso la negatività delle cessioni, altrimenti si parte col piede sbagliato. Un po’ come quando si ricercava il gioco di Sarri negli altri allenatori: quell’alchimia, né il mister, né il club, l’hanno più ritrovata. Ripeto, però, che ora tocca alla società: c’è bisogno di acquisti importanti che non sfigurino di fronte a quelli che sono andati via”.