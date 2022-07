Auriemma: “Kim vuole il Napoli, ma il Rennes è disposto a pagare la clausola. Su Kvaratskhelia…”

Raffaele Auriemma, giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione Si Gonfia La Rete, in onda su Radio Marte, dove ha fatto il punto della situazione sul Napoli.

“Quando ci sono le amichevoli non bisogna guardare i gol segnati, le occasioni mancate o le parate del portiere avversario ma bisogna vedere il carattere. Sto esaltando le qualità di Kvaratskhelia da tanti mesi, ha tanta qualità e soprattutto personalità. Sarà un banco di prova completamente diverso il campionato italiano, però Kvaratskhelia è latino nel modo di giocare ed esprimersi. Con lui in squadra, non me ne voglia Insigne, abbiamo un giocatore con caratteristiche diverse e soprattutto migliori avendo Osimhen al centro dell’attacco. Lozano e Kvaratskhelia creano la superiorità numerica, saltano l’avversario e mettono al centro per Osimhen, che è uno dei migliori colpitori di testa in circolazione. A livello strategico il Napoli è migliorato. Il Napoli vuole giocare con il 433 per sfruttare le corsie esterne, mancate l’anno scorso. Per Fabian non ci sono aggiornamenti. I calciatori che hanno chiesto al Napoli ingaggi spropositati, come Fabian che voleva passare da 1.8 a 4.5, saranno ceduti. Di squadre pronte a dargli 4.5 milioni non ce ne sono state, i calciatori aspettano di andare a parametro zero per guadagnare di più. Non ci sono stati interessamenti ne per Fabian, ne per Zielinski e ne per Lozano. Se il Napoli gioca le prime due partite con: Meret: Di Lorenzo; Rrhamani; Juan Jesus; Mario Rui; Anguissa; Lobotka; Lozano; Zielinski; Kvaratskhelia e Osimhen non è in grado di vincerle? La squadra per il quarto posto è ancora competitiva. Il Napoli sta discutendo con l’agente di Kim, che è molto riservato. Il giocatore vuole soltanto il Napoli, vuole giocare la Champions ed ha fatto innamorare Giuntoli. Il problema è la clausola rescissoria, circa 20 milioni, che il Fenerbache gli ha fatto firmare per tutelarsi. Il Rennes vuole pagare la clausola, ma Kim vuole il Napoli. Kim gioca sia nella difesa a 3 che a 4, riuscirebbe ad adattarsi per fare il centrale sinistro nel Napoli. Il mio preferito per sostituire Koulibaly è Kim, un metro e novanta che ti darebbe grande fisicità e molta personalità. Se prendi anche Ostigard aggiungi muscoli, sarebbe la conclusione perfetta per quello che voleva Spalletti: fisicità e qualità. Non possiamo giudicare Kvaratskhelia per la partita di ieri, ma per quello fatto negli ultimi due anni. È approdato nel salotto buono del calcio europeo, adesso vuole mettersi in mostra per far capire che il Napoli ha trovato una giusta opzione per sostituire Insigne. Fabregas ha già speso il meglio, il Como ha fatto una grande operazione di marketing. L’anno scorso va ricordato che il Napoli non ha potuto disporre di Koulibaly, non solo per la Coppa d’Africa, ed è stato sostituito da Juan Jesus in maniera ottima. Non condivido l’idea di chi dice “cosa abbiamo vinto con Koulibaly”. Lunedì potremmo annunciare Ostigard”.