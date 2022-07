La fascia di capitano per la nuova stagione del Napoli sarà Giovanni Di Lorenzo ad indossarla. Agli inizi del suo quarto anno in casacca azzurra, il terzino toscano arrivato a Napoli nel 2019 dall’Empoli, ora ha la fiducia di Spalletti e compagni di squadra dopo il definitivo addio di Koulibaly.

L’allenatore difatti dopo la prima amichevole della stagione con l’Aunane ha speso le sue parole a riguardo: “I ragazzi hanno scelto il capitano dopo averne persi due in un colpo solo. Nuovo capitano? Di solito è il più anziano. Ma lo fa quello che ha rapporto con la squadra e la società e la città. Lo fa quello che gode della stima dei compagni, che ha spessore internazionale e che è un calciatore forte. Lo fa quello che ha un equilibrio caratteriale capace di rapportarsi in maniera corretta con gli arbitri, la stima dell’ambiente calcistico e il rispetto degli avversari e che in fondo piaccia anche a me. Diciamo che Di Lorenzo è quello perfetto“.