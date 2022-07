Ssc Napoli, il report del sesto giorno di ritiro

Sesto giorno di ritiro per il Napoli, impegnato nella preparazione alla stagione 2022/23. Stamattina non si è tenuto nessun allenamento, visto che in giornata gli azzurri giocheranno la loro prima amichevole di questa nuova annata contro i dilettanti dell’Anaune. Gli unici ad essersi allenati sono stati i calciatori che si sono aggregati in seguito. “Mattinata di lavoro sul campo di Carciato per i calciatori che si sono aggregati al gruppo in un secondo momento. Gli azzurri, compreso Olivera, hanno svolto lavoro in palestra”.