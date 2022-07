Federico Bernardeschi, giocatore svincolato dopo l’ultima esperienza alla Juventus, è stato accostato al Napoli e come ammise anche lo stesso presidente del Napoli, De Laurentiis, fu fatto un tentativo con l’agente.

Ma l’esterno non resterà in Italia, anzi andrà all’estero e raggiungerà un ex giocatore del Napoli come Insigne: infatti, Bernardeschi ha accettato l’offerta del Toronto, dove guadagnerà 5 milioni, e formerà una coppia di esterni tutta italiana.

A confermare la chiusura della trattativa è stato Nicolò Schira con questo tweet: