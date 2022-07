Repubblica – Nella mattinata De Laurentiis arriverà in Trentino

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Repubblica il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis anticiperà il suo arrivo in Trentino nella mattinata odierna. Il patron sarebbe dovuto arrivare in serata per assistere all’amichevole del Napoli contro l’Anaune, ma ha deciso di anticipare i tempi e di arrivare a Dimaro prima dell’orario previsto. Appena arrivato il presidente avrà un summit di mercato con il Ds Cristiano Giuntoli e con il tecnico Luciano Spalletti, preoccupato dopo la cessione di Kalidou Koulibaly.