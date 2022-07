Repubblica – Koulibaly oggi a Londra per le visite mediche. Gli azzurri lavorano al sostituto

L’addio di Kalidou Koulibaly è ormai cosa certa. Il difensore senegalese è andato via ieri dall’Italia per svolgere le visite mediche con il Chelsea, prima di diventare un giocatore blues a tutti gli effetti. Il difensore non ha scelto la squadra londinese per l’aspetto economico. Il numero 26 vuole riuscire a vincere dei trofei dopo aver lottato per anni senza mai riuscire a conquistare altro che 2 coppe Italia e 1 Supercoppa, e ha deciso quindi di cambiare aria. La sua ambizione è divenuta ancor più grandi negli ultimi mesi, e il Napoli ha deciso di accontentarlo. Ora gli azzurri sono a lavoro per il sostituto, e il nome più indicato è quello di Kim Min Jae, che i partenopei osservano da mesi. Tra i nomi per il post Koulibaly anche quello di Acerbi della Lazio.