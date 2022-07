Antonello Perillo, vicedirettore e giornalista Rai, ha analizzato le ultime parole di Spalletti in conferenza, dicendo: ”Kim è un gran giocatore, ha un gran fisico ed è forte di testa. Potrebbe essere un’ottima futura plusvalenza. L’unico limite è il campionato di provenienza”. Ha poi rivelato: ‘‘In alternativa, se non dovesse arrivare Kim, Luciano Spalletti avrebbe chiesto apertamente un tentativo per De Vrij”.