Napoli: sarà l’anno buono per lottare per lo Scudetto?

Una delle pause estive più brevi di sempre. Complice il Mondiale invernale in Qatar, la Serie A 2022-23 è quasi pronta al fischio d’inizio. Partenopei al Bentegodi per la prima in esterna il 15 agosto. Tifosi azzurri e appassionati sono già in fermento per capire le reali opportunità del Napoli di arrivare fino in fondo e lottare per lo scudetto, dopo un ridimensionamento sempre più concreto e la partenza certa di Koulibaly.

A contendersi il campionato saranno sicuramente in quattro, ammesso che non rientri in gioco un’outsider a sorpresa come Roma o Atalanta, nettamente staccate in termini di probabilità. Al momento c’è solo un modo per capire le reali chance di successo delle principali squadre di Serie A: consultare le quote scudetto del nuovo campionato, basate su indicatori statistici in grado di creare un’ipotetica griglia di partenza e di riflettere realisticamente la forza dei principali club del torneo. Secondo quest’ultime, dunque, il Napoli di Spalletti dovrà sudarsela come sempre.

Importante focalizzarsi tanto sul mercato in uscita quanto, e soprattutto, sui rumors dei nomi in entrata. In ordine sparso, il club di De Laurentiis si muove in prima fascia su Simeone, Dybala, Brojo, Todibo, Deulofeu, Hincapié, Kim, Arrizabalaga, Milenković e Acerbi. Pazza idea quella di Cristiano Ronaldo, considerando il ridimensionamento del club sul fronte del monte ingaggi. Basti pensare, su tutte, anche alla spinosa questione Mertens. Per Franco Porzio, oro olimpico a Barcellona ’92, non ci sono dubbi, soprattutto dopo l’addio di Koulibaly: “A De Laurentiis non importa vincere”.

Tornando al calciomercato azzurro, la questione dei singoli di maggior appeal è grossomodo la seguente. Simeone potrebbe davvero arrivare in prestito dal Verona con obbligo di riscatto per una cifra pari a circa 15 milioni di euro in veste di vice Osimhen. Affascinante l’idea Dybala, ma l’argentino sembra diretto altrove. Il Napoli continua a provarci. Broja, di ritorno al Chelsea dopo il prestito al Southampton, strizza l’occhio al Napoli che da almeno tre mesi cerca di capire la fattibilità per l’ingaggio della punta centrale albanese classe 2001. Valore di mercato: 22 milioni.

Jean Clair Todibo, difensore centrale classe ‘99 del Nizza, piace tantissimo al Napoli che al momento deve vedersela con il muro del club francese che è poco propenso alla cessione. Per lui un cartellino dal valore di 20 milioni. Deulofeu è l’altra idea seducente del calciomercato azzurro. L’estroso trequartista spagnolo ex Udinese è una richiesta esplicita di Spalletti. I friulani chiedono 20 milioni. Probabile uno scambio con Gaetano ma ancor più necessario per Deulofeu che si liberi spazio in mezzo al campo per un posto da titolare.

Sul fronte Hincapiè-Kim la si tratta di due nomi oggettivamente interessanti come sostituti di Koulibaly. Hincapiè, vicino al Napoli già nella sessione estiva di calciomercato 2021-22, prima di passare definitivamente al Bayer Leverkusen, mentre Kim del Fenerbahce è un nome da tempo accostato agli azzurri. Incertezza per entrambi, soprattutto per il coreano classe ‘96, corteggiato dal Rennes di Genesio, suo ex allenatore al Beijing. Clausola trattabile da 20 milioni. Infine Nikola Milenković: un futuro ancora da scrivere per il difensore serbo che tratta il rinnovo con i viola ma attira l’interesse di mezza Europa. Prezzo fissato dalla Fiorentina: 30 milioni.

In seconda fascia ci sono giocatori dal cartellino più basso come Sommer, Verde, Bongonda, Galoppo, Tatarusanu, Navas, Sirigu, Östigard, Solbakken e Ivusic. Ma forse, quello che più conta, quello che davvero può impattare sulla prossima stagione del Napoli e capire se gli azzurri possono davvero puntare allo scudetto, è sempre e soltanto l’approccio mentale alle singole fasi del torneo. Evidente come i partenopei abbiano clamorosamente perso l’ennesimo campionato per mancanza di concentrazione, abnegazione, stimoli e blasone. Lo switch è quello mentale. Sarà compito di Spalletti lavorare ancora sulla testa dei giocatori.