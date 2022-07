Napoli – Oggi primo test amichevole in Trentino. Ecco dove poter vedere la partita

Gli azzurri hanno quasi terminato la loro prima settimana di ritiro in quel di Dimaro. Nella giornata odierna alle ore 18 ci sarà il primo test amichevole contro una squadra che gioca nel campionato d’eccellenza del Trentino, l’Anaune. Tra gli azzurri e il club trentino c’è un legame che va avanti da anni, con amichevoli ogni volta che i partenopei vanno in ritiro. La partita di oggi pomeriggio sarà la possibilità di vedere all’opera il ‘nuovo’ Napoli, insieme ai due nuovi acquisti, Kvicha Kvartskhelia e Mathias Olivera. La partita verrà trasmessa sul canale Facebook del club azzurro e ci sarà quindi la possibilità di vederla per tutti i tifosi.