Napoli-Anaune – La probabile formazione azzurra

Alle 18 di oggi pomeriggio il Napoli scenderà in campo per affrontare in un test amichevole l’Anaune, club militante nel campionato d’eccellenza trentino. La partita di oggi pomeriggio farà finalmente vedere ai tifosi azzurri le prime giocate dei nuovi acquisti e il come Spalletti vuole impostare la squadra dopo gli addii di alcuni senatori. Il Mattino nella sua edizione odierna ha parlato della probabile formazione con cui gli azzurri potrebbero scendere in campo. Il modulo per la partita dovrebbe essere un 4231 con Petagna in avanti al posto di Osimhen, rientrato solo ieri.

Meret in porta. Difesa formata da Di Lorenzo, Rrahmani, Zanoli, Mario Rui, e davanti alla difesa due centrocampisti: Lobotka, Anguissa con Lozano, Zielinski e Kvaratskhelia alle spalle di Andrea Petagna