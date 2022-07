Juan Musso, portiere dell’Atalanta ma anche compagno di nazionale argentina di Dybala, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole: “Argentina favorita ai mondiali? Puntiamo sempre alla vittoria, abbiamo Messi e tanti giocatori di alta qualità. Si va sempre al Mondiale per cercare di vincere. Dybala? Non conosco bene la situazione anche perché non parlo da un po’ di mesi con Paulo. Dovrebbe sicuramente troverà una squadra adatta alle sue qualità”.