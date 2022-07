Xavier Jacobelli, editorialista ed ex direttore per Tuttosport, ha fatto il punto su Paulo Dybala, ex gioiellino della Juventus che però il club bianconero ha deciso di perdere a parametro zero non rinnovandogli il contratto.

Jacobelli, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha fatto il punto sulla questione Dybala e sulle effettive possibilità che il Napoli possa prendere la Joya:

“Dybala è ben consapevole della pista del Napoli e dell’opportunità di rilancio che potrebbe avere a Napoli. anche perché nessuno avrebbe immaginato che fosse ancora senza squadra. Inoltre, Dybala ha pagato i problemi fisici, ma vuole far di tutto per essere protagonista al Mondiale e quindi l’ipotetica coppia con Osimhen potrebbe fare la differenza”.

Fonte: KKN.