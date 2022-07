Valter De Maggio, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Secondo quanto riportato, ci sarebbe ancora uno spiraglio per il rinnovo di Dries Mertens, attualmente senza contratto e in cerca di un accordo. Inoltre, si è parlato di Paulo Dybala, anche lui svincolato. Secondo quanto appreso dalla radio ufficiale del club, la dirigenza starebbe trattando direttamente il talento argentino.