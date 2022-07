Il Roma – Mister Spalletti ha chiesto Simeone e Dybala per l’attacco

Negli ultimi mesi il Napoli ha perso molti dei suoi vecchi pilastri, sia in difesa che in attacco. Con le partenza di Insigne, Ospina, Koulibaly e Mertens il Napoli ha bisogno di aprire un nuovo ciclo. Il tecnico azzurro Luciano Spalletti sa bene che il portiere e il difensore al momento sono difficilmente sostituibili, ma crede che l’attacco possa rinforzarsi molto. Secondo quanto riporta Il Roma, per migliorare il reparto avanzato il tecnico azzurro ha chiesto al patron De Laurentiis uno sforzo per portare all’ombra del Vesuvio sia Dybala che Simeone, due argentini per il quale stravede e che potrebbero dare una grande mano. Al momento il 10 ex Juventus sembra stia aspettando l’Inter, ma potrebbe stufarsi a breve e iniziare ad ascoltare altre proposte. Il Napoli alla finestra pronto con un’offerta quinquennale.