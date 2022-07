Luca Marchetti, noto giornalista Sky Sport è intervenuto sulle frequenze di Radio Marte, affermando: “Fabian Ruiz? Secondo me sarà l’altro tema rovente della seconda parte del mercato del Napoli. O rinnova o va via. Per un prezzo adeguato va via oppure resterà fino a scadenza da separato in casa. L’ultima opzione farebbe molto comodo al giocatore che potrebbe scegliersi la squadra. Credo che il Napoli nei confronti di Fabian Ruiz non attuerà la stessa strategia adottata con Koulibaly. Per lo spagnolo vedo più rigidità”.