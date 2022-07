Il Mattino – Per Dybala il Napoli non farà follie. La trattativa con l’argentino si sblocca solo in un caso

Paulo Dybala è al momento svincolato ed è il sogno di tutti i tifosi del Napoli. Secondo quanto riportato da Il Mattino però la trattativa per portare l’argentino in azzurro è molto complessa. Visto la difficoltà il presidente De Laurentiis non spenderà una cifra spropositata solo per accontentare i tifosi. La richiesta del trequartista ex Juventus è al momento fuori dai parametri azzurri, ma la trattativa potrebbe sbloccarsi nel caso in cui il giocatore non trova nessun club disposto a offrirgli la cifra richiesta e lui abbassa le pretese, per venire incontro all’ipotetica offerta azzurra.