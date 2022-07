Koulibaly ha fatto le visite mediche con il Chelsea.

A riportare la notizia è stata La Gazzetta dello Sport, secondo cui sarebbe tutto andato a buon fine: al calciatore, dunque, andranno 10 milioni all’anno per un totale di cinque anni di contratto. Il suo esordio potrebbe avvenire nella tournèe negli Stati Uniti, in cui sarà impegnato proprio il suo Chelsea in data 20 luglio; il calciatore si trova attualmente a Londra, dove si attende dunque l’ufficialità dell’affare.