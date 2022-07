Gazzetta – ADL a Dimaro: proverà a tranquillizzare Spalletti e Osimhen

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma sul Napoli, in particolar modo sul profilo di Aurelio De Laurentiis.

Stando a quanto riportato dal quotidiano, pare che il presidente oggi raggiungerà Dimaro e avrà un dialogo con Spalletti e Osimhen.

L’obiettivo è quello di tranquillizzare sia il tecnico che l’attaccante in merito al futuro della squadra, considerando le perdite di Insigne, Koulibaly e Mertens. ADL crede nella competitività del gruppo in Champions e anche in campionato: a lui il compito di rasserenare l’ambiente.