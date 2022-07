Gazzetta – Acerbi non è il primo obiettivo. Suo arrivo solo se saltano altri nomi

Francesco Acerbi è uno degli obiettivi del Napoli per la difesa. Il suo nome è in orbita azzurra da giorni per sostituire l’ormai partente Kalidou Koulibaly. Oltre a lui ci sono altri nomi, che al momento sembrano essere obiettivi primari per gli azzurri, come Kim Min Jae del Fenerbaçhe. Gli azzurri hanno comunque già fatto un primo sondaggio con l’agente del calciatore per capire le possibilità di un trasferimento in maglia azzurra e il ragazzo sembra gradire la destinazione. L’offerta che vorrebbe la Lazio non è molto alta, si parla di 5 milioni di euro.