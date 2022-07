De Maggio: “Dalla società fanno sapere che il Napoli non si è fatto trovare impreparato riguardo la cessione di Koulibaly”

Valter De Maggio, giornalista, è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha fatto il punto sul calciomercato degli azzurri. Secondo quanto riportato, dalla società è stato fatto trapelare che il Napoli non si è fatto trovare impreparato riguardo la cessione di Kalidou Koulibaly. La dirigenza ha nel mirino il suo obiettivo per rimpiazzare il senegalese, e c’è la certezza di prenderlo. Ci sarà bisogno di capire se si tratterà di Kim Min-jae, di Marcos Senesi o di Nikola Milenkovic. Sullo sfondo resta il nome di Francesco Acerbi.