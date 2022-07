Dalla Turchia – Nella giornata di oggi potrebbe essere annunciato l’addio di Kim-Min jae dal Fenerbahce

La partenza di Kalidou Koulibaly dal Napoli ha obbligato il club a tornare sul mercato per cercare un sostituto. Uno dei nomi più gettonati è quello di Kim Min-jae, sudcoreano di proprietà del Fenerbahce. Secondo quanto riportato dal media turco Sabah Spor, il futuro del difensore sarebbe lontano dalla Turchia. Le indiscrezioni svelate dalla testata, raccontano che il suo futuro potrebbe essere annunciato già nella giornata di oggi, e che proprio per questo motivo, non avrebbe preso parte all’allenamento. Gli indizi principali per la sua destinazione riguardano il Napoli e il Rennes, le squadre che hanno prestato maggior interesse nell’acquisto.