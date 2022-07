ADL ha provato a sondare il terreno per Barak.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere di Verona, secondo cui il centrocampista del Verona sarebbe finito nel mirino del Napoli già da tempo: nonostante l’interessamento del Napoli, ad ogni modo, il calciatore dovrebbe rimanere al club scaligero; ADL ha proposto 12 milioni alla società proprietaria del suo cartellino che ha ribattuto di non voler scendere sotto i 20 milioni per lasciar partire il talento ceco ex Udinese.