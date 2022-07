CdS – Tante telefonate per Osimhen ma nessuno disposto ad offrire cifra richiesta dal Napoli

Victor Osimhen ha molti estimatori in giro per il mondo. L’attaccante nigeriano negli ultimi mesi ha attirato le attenzioni di molti club europei, tra questi anche il Newcastle. I bianconeri al momento sembrano la squadra pronta ad investire sul numero 9 azzurro, che non è però interessato all’offerta degli inglesi. Come riportato dal Corriere dello Sport, le altre squadre sul centravanti sono Manchester United e Bayern Monaco, oltre all’Arsenal. Tutte queste squadre però non vogliono spendere la cifra richiesta dal patron De Laurentiis: 110 milioni di euro.