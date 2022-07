TMW – Il Napoli ha incontrato gli agenti di Grillitsch

Secondo quanto riportato dalla redazione di Tuttomercatoweb, in Napoli pensa a Florian Grillitsch per il centrocampo. Sembra infatti che tra la società partenopea e gli agenti del calciatore ci sia stato ieri un incontro a Roma in cui si è discusso della possibilità di portare il centrocampista in maglia azzurra. L’austriaco al momento è svincolato dopo la sua esperienza all’Hoffeneim e nelle scorse settimane aveva ricevuto offerte da altri club italiani, senza però trovare un accordo. Per gli azzurri potrebbe essere un colpo in entrata in caso di addio di Anguissa.