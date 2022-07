SSC Napoli, il report dell’allenamento: Osimhen ha terminato i test fisici, lavoro individuale per un azzurro

E’ da poco terminato l’allenamento del Napoli a Dimaro, sul sito ufficiale azzurro il report della seduta d’allenamento pomediriana:

“Pomeriggio di lavoro sul campo Carciato per il Napoli. Dopo una prima fase di attivazione la squadra ha svolto esercitazione con le mani, torello, lavoro tecnico tattico e partita a tema con sviluppo di calci piazzati. A chiusura di sessione partita a campo ridotto gialli contro blu. Osimhen ha terminato i test medici e fisici e ha svolto l’intera seduta in gruppo. Olivera ha svolto lavoro individuale in campo. Domani alle 18:00 andrà in scena l’amichevole contro l’Anaune Val di Non. La gara verrà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook del club.“