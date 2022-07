Spalletti: “Se Politano vuole rimanere, io lo tengo volentieri”

Politano è importante per il progetto Napoli? A questa domanda ha risposto Luciano Spalletti nell’incontro con i tifosi da Dimaro: “Per me è la stessa cosa per qualsiasi calciatore, per me rimangono tutti. Non devo chiarire a tutti il progetto, li ho a disposizione e mi stanno bene tutti. Se poi c’è qualcuno non soddisfatto non dipende da me.

Se Politano vuole rimanere, io lo tengo volentieri. Ha fatto più presenze di tutti, solo Elmas ha fatto più presenze di lui. Gli ho messo a disposizione tutto per esprimersi al meglio”.