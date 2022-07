In questi giorni la rosa in ritiro con mister Spalletti si sta allargando sempre più, l’ultimo ad arrivare è stato Osimhen nella giornata odierna. Il Napoli come sempre negli ultimi giorni ha pubblicato video e foto della giornata in cui si vedono i calciatori azzurri intenti ad allenarsi sotto gli occhi del mister e nel frattempo ridono e scherzano fra di loro. Il video pubblicato sul profilo Twitter del Napoli con i giocatori qui sotto:

https://twitter.com/sscnapoli/status/1547275011068665856?t=d__JqKi6sRkl1408fL0c4w&s=08