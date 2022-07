Sky – Roma su Pasalic: la risposta dell’Atalanta, i dettagli

Mario Pasalic è stato senza dubbio uno dei migliori centrocampisti dell’ultima stagione al fantacalcio. Il croato ha segnato ben 13 gol, il miglior marcatore del ruolo. Occhio comunque all’offensiva della Roma, che in un incontro con l’Atalanta ha chiesto l’ex Milan e Chelsea (si è parlato anche di Miranchuk e Carles Perez). Pasalic piace molto alla Roma, che sta cercando un centrocampista. Inoltre Mourinho lo ha già avuto al Chelsea (solo per un ritiro estivo). Come riporta Sky, per l’Atalanta però non è in vendita. Vedremo se eventuali super offerte, che al momento non ci sono, faranno vacillare i Percassi.